شكرا لقرائتكم خبر عن قسد تحبط محاولة فرار لنساء داعش وأطفالهن من مخيم الهول والان مع التفاصيل

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أنها أحبطت محاولة فرار نساء داعشيات، وتمكنت من إلقاء القبض على 14 منهن برفقتهن 21 طفلاً من جنسيات مختلفة.

وازدادت تحركات داعش في المنطقة إلى جانب تحرك نساء التنظيم في مخيمات الإيواء التابعة للإدارة الذاتية، حيث حاولت نساء داعش الهرب من مخيم الهول، مع الهجوم الذي تشنه القوات التركية على مناطق شمال شرق سوريا .

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ويعتبر مخيم الهول، 45 كلم شرق مدينة الحسكة، من أكبر المخيمات التابعة للإدارة الذاتية، يقطنها أكثر من 71 ألف نسمة بين نازح ولاجئ وعوائل من داعش من نساء وأطفال، ويعتبر الأخطر في العالم جراء تواجد أكثر من 40 ألفا من نساء داعشيات وأطفالهن.

وأشارت الجهات الأمنية في المخيم بأن المحاولة تم إحباطها، وتم إلقاء القبض على المجموعة بالكامل، وبلغ عدد أفراد المجموعة 14 امرأة من نساء داعش، و21 طفلا، وتم إعادتهن إلى المخيم وعملية التحقيق عن ملابسات الحادثة مستمرة.