القوات التركية تقصف مسجد مدينة "رأس العين" بسوريا

جانب من آثار القصف التركي على مسجد مدينة رأس العين السورية

أعلنت قيادة قوات سوريا الديمقراطية في مدينة رأس العين (سريه كانيه) استهداف القوات التركية جامع المدينة وعدداً من الأماكن الحيوية ومنازل المدنيين.



وقالت القيادة إن استهداف القوات التركية لم يقتصر فقط على الأماكن الحيوية ومنازل المدنيين، بل عمد إلى استهداف دور العبادة؛ حيث قصف الجيش التركي جامع "سريه كانيه" الكبير.

ونشرت قيادة سوريا الديمقراطية فيديو يظهر الأضرار التي لحقت بالمسجد جراء القصف التركي.





وفي وقت سابق، أكدت قيادة قوات سوريا الديمقراطية أن الجيش التركي مستمر في انتهاك وقف إطلاق النار، ويقصف المدينة وقراها.

وأوضحت أنه في حال استمرار الهجمات، فإنهم سيستخدمون حقهم في الدفاع المشروع وسيردون على الهجمات التركية بكل قوة.

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وأعلنت واشنطن وأنقرة، مساء الخميس، اتفاقهما على وقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرق سوريا يمتد 120 ساعة، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به تركيا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، أن قوات بلاده لن تشارك في إقامة "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.

وأضاف في تصريحات صحفية أوردتها وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة "تواصل انسحاباً مدروساً من شمال شرق سوريا".





وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول على شمال سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل الهجوم بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

وأسفر التدخل العسكري التركي في الشمال السوري، الأسبوع الماضي، عن فرار 785 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.