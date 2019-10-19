"سوريا الديمقراطية" تستأنف عملياتها ضد "داعش" الإرهابي

أعلن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي في شرقي سوريا.

وأكد عبدي، في تصريحات صحفية، أن قوات سوريا الديمقراطية تستأنف عملياتها مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد تجميدها جراء الهجوم التركي.



وقال قائد قوات سوريا الديموقراطية "عملنا ضد داعش مستمر، ودخل حيز التنفيذ مجدداً"، مضيفاً "قمنا بتفعيل العمل العسكري ضد خلايا داعش في دير الزور، وقواتنا تعمل هناك مع قوات التحالف".



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وأعلنت واشنطن وأنقرة، مساء الخميس الماضي، اتفاقهما على وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي شرق سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به تركيا.





ووفق البيان، أكدت الولايات المتحدة وتركيا علاقتهما كزميلين في حلف الناتو، وأن واشنطن تتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا على الحدود الجنوبية لها.



وأشار إلى توافق تركيا والولايات المتحدة على أن الظروف على الأرض، لا سيما شمالي شرق سوريا، تتطلب تنسيقا أوثق على أساس المصالح المشتركة للبلدين.



وحسب البيان المشترك، تظل واشنطن وأنقرة ملتزمتين بحماية أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسكانه من جميع التهديدات.