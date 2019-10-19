السنيورة: بقاء السلطة بيد "حزب الله" لن يحل أزمة لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، السبت، إن تغيير الحكومة اللبنانية مع بقاء السلطة بيد مليشيا حزب الله لن يحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد السنيورة، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن الأزمة التي يشهدها لبنان تأتي بسبب سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن ممارسات الحزب على الحكومة اللبنانية، أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف.

وأضاف أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهورا كبيرا منذ 2011 وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية، ما أوجد حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، حزب الله بالالتزام بالدستور والنأي بالنفس وعدم فرض أوامره على الحكومة اللبنانية حتى تتمكن من التغلب على الأزمة الحالية.

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وردد لبنانيون غاضبون هتافات مناهضة لأمين عام مليشيا حزب الله، حسن نصر الله، فور بدء كلمة متلفزة له السبت، مطالبين بخروجه من المشهد السياسي في البلاد.

وهتف المتظاهرون الذين يحتجون منذ الخميس الماضي على فرض ضرائب جديدة، وسوء الأوضاع المعيشية "كله كله يفلوا (يستقيلوا) نصرالله واحد منهم"، في إشارة للنخبة السياسية اللبنانية التي تواجه موجة غضب غير مسبوقة.

وأطلقت السلطات اللبنانية، سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكرت مصادر صحفية، إن قوات الأمن أطلقت سراح جميع المحتجزين من "ثكنة الحلو" بضمان محل إقامتهم.

جاء ذلك بعد 3 أيام من المظاهرات التي يعيشها لبنان احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية بعد إقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة.

ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات في لبنان عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار -الذي سحبته الحكومة- شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.