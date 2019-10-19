الان تتابع أمين الجميل: حزب الله يتحمل المسؤولية الكبرى لمصادرته قراري الحرب والسلم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصادر: عودة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت 19 أكتوبر 2019 5:21 م كشفت مصادر مطلعة أن "ملف المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية قد طوي بجميع النقاط التي كانت محل نقاش وبحث بين…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين الجميل: حزب الله يتحمل المسؤولية الكبرى لمصادرته قراري الحرب والسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.