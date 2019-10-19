"قسد": القصف التركي مستمر و24 مدنيًا قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن رغم وقف إطلاق النار إلا أن العدوان التركي ما زال متواصل حتى الآن في الشمال السوري.

وأضافت في بيان لها اليوم السبت، أن العدوان التركي والجماعات المسلحة الموالية له يواصل قصفه على بعض المناطق، لافتة إلى سقوط 24 قتيلًا من المدنيين منذ إعلان وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن واشنطن وأنقرة توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف العدوان التركي على سوريا، إلا أن تركيا لم تلتزم وواصلت خروقاتها لوقف إطلاق النار بقصف مناطق المدنيين.