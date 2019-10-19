شاهد .. لبنانية شيعية تهاجم نبيه بري وحسن نصر الله

السبت 19 أكتوبر 2019

حسن نصرالله

الخليج 365

تداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، لسيدة لبنانية شيعية، وهي تنتقد موقف نبيه بري وأمين عام حزب الله حسن نصر الله من الإحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدن اللبنانية نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية .



وظهرت في الفيديو، السيدة وهي من شمستار في البقاع، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تنادي الجميع بالتظاهر ضد سوء الخدمات في لبنان.

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وطالبت السيدة، كلا من نبيه بري وحسن نصر الله بالنزول إلى الشارع، مطالبة بإسقاط النظام في لبنان، قبل أن تستطرد قائلة "أين هم يا عيب الشوم عليهن يا عيب الشوم".

وكان زعيم حزب الله، حسن نصرالله، حمل الحكومة اللبنانية التي يشارك وزراؤه (وعددهم 3) في اتخاذ القرارات ضمنها، مسؤولية الأزمة الحاصلة في الشارع اللبناني، إلا أنه تمسك في الوقت عينه بها.

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