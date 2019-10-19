السبت 19 أكتوبر 2019

حركة أمل الموالية لحزب الله تقمع تظاهرات جنوب لبنان

متابعات_الخليج 365

إعتداء مسلحون يتبعون ميليشيا حركة أمل الموالية لحزب الله على متظاهرين في مدينة النبطية جنوبي البلاد، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية، عن ناشطين لبنانيين .



ويأتي ذلك بعد اعتداءات عناصر مسلحة من حركة أمل، الجمعة، على المتظاهرين في مدينة صور جنوبي لبنان، حيث أقدم مسلحون من الحركة على فض تحركات شعبية، مطلقين النار على المتجمهرين من المدنيين، فأوقعوا إصابات في صفوفهم.

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وأطلق محتجون هتافات منددة برئيس مجلس النواب نبيه بري، متهمين إياه بالتورط في سرقات وصفقات. وأحرق المتظاهرون منتجعا في صور يقولون إن ملكيته تعود إلى زوجة بري.

ودعا الناشطون الجيش والقوى الأمنية إلى الكف عن استخدام العنف المفرط في التظاهرات، كما عبروا عن غضبهم من كلام زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي بدا وكأنه يهدد الحراك ويقلل من أهميته.

وحركة أمل هي حركة وحزب سياسي لبناني مرتبط بالطائفة الشيعية في لبنان، وأسسها كل من الإمام موسى الصدر و حسين الحسيني تحت مسمى "حركة المحرومين" في عام 1974.