- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 19 أكتوبر 2019
حركة أمل الموالية لحزب الله تقمع تظاهرات جنوب لبنان
متابعات_الخليج 365
إعتداء مسلحون يتبعون ميليشيا حركة أمل الموالية لحزب الله على متظاهرين في مدينة النبطية جنوبي البلاد، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية، عن ناشطين لبنانيين .
ويأتي ذلك بعد اعتداءات عناصر مسلحة من حركة أمل، الجمعة، على المتظاهرين في مدينة صور جنوبي لبنان، حيث أقدم مسلحون من الحركة على فض تحركات شعبية، مطلقين النار على المتجمهرين من المدنيين، فأوقعوا إصابات في صفوفهم.
وأطلق محتجون هتافات منددة برئيس مجلس النواب نبيه بري، متهمين إياه بالتورط في سرقات وصفقات. وأحرق المتظاهرون منتجعا في صور يقولون إن ملكيته تعود إلى زوجة بري.
ودعا الناشطون الجيش والقوى الأمنية إلى الكف عن استخدام العنف المفرط في التظاهرات، كما عبروا عن غضبهم من كلام زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي بدا وكأنه يهدد الحراك ويقلل من أهميته.
وحركة أمل هي حركة وحزب سياسي لبناني مرتبط بالطائفة الشيعية في لبنان، وأسسها كل من الإمام موسى الصدر و حسين الحسيني تحت مسمى "حركة المحرومين" في عام 1974.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة أمل الموالية لحزب الله تقمع تظاهرات جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.