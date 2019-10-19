شكرا لقرائتكم أنقرة سترد إذا لم تحترم الهدنة.. وقسد: 40 خرقاً تركياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت إن قوات بلاده شمال سوريا مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن بالكامل.

كلام أكار جاء في وقت أفاد مصدر في سوريا الديمقراطية لموفدة "العربية"، السبت، أن تركيا نفذت هجوماً على أكثر من 40 نقطة عسكرية في تل أبيض ورأس العين والمناطق المتاخمة لهما، في خرق للهدنة، ما وضعهم في حالة دفاع عن النفس، رغم تعهدهم بوقف إطلاق النار.

واتفقت تركيا وواشنطن يوم الخميس على وقف أنقرة للهجوم لمدة 120 ساعة، لحين انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من "المنطقة الآمنة" شمال شرق سوريا. وصمدت الهدنة اليوم السبت على الحدود بين البلدين.

وقال أكار "أوقفنا العملية لخمسة أيام. في تلك الأثناء سينسحب الإرهابيون من المنطقة الآمنة، وسيتم جمع أسلحتهم وتدمير مواقعهم. إذا لم يحدث ذلك فسنواصل العملية".

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وأضاف في حدث أقيم في مدينة قيصري "استعداداتنا تامة. في حال صدر الأمر المطلوب فسيكون جنودنا مستعدون للتوجه إلى أي مكان".

خرق تركي للهدنة

وكان المتحدث الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي أكد الجمعة أن القوات التركية مستمرة باستهداف المدنيين والمناطق العسكرية في بلدة رأس العين، على الرغم من اتفاق وقف النار.

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 5 مدنيين بغارة جوية تركية على شمال شرق سوريا.

وفي وقت سابق، الجمعة، ذكرت وكالة رويترز استمرار القصف وإطلاق النار في منطقة رأس العين بعد تعهد تركي لوقف إطلاق النار. وأوضحت أنه سمع دوي قصف وإطلاق للأسلحة النارية في المنطقة، وذلك بعد يوم من اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات التي يقودها الأكراد.