شكرا لقرائتكم إحباط محاولة فرار لنساء داعش وأطفالهن من مخيم الهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبطت عناصر من قوات سوريا الديموقراطية في مخيم الهول محاولة فرار نساء داعشيات، وتمكنت من إلقاء القبض على 14 منهن برفقتهن 21 طفلاً من جنسيات مختلفة.

بالتزامن مع شن القوات التركية هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، ازدادت تحركات داعش في المنطقة إلى جانب تحرك نساء التنظيم في مخيمات الإيواء التابعة للإدارة الذاتية، حيث حاولت نساء داعش الهرب من مخيم الهول.

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ويعتبر مخيم الهول، 45 كلم شرق مدينة الحسكة، من أكبر المخيمات التابعة للإدارة الذاتية، يقطنها أكثر من 71 ألف نسمة بين نازح ولاجئ وعوائل من داعش من نساء وأطفال، ويعتبر الأخطر في العالم جراء تواجد أكثر من 40 ألفا من نساء داعشيات وأطفالهن.

وحاولت مجموعة مؤلفة من نساء وأطفال من داعش من سوريين وأجانب الفرار من المخيم، بعد منتصف ليلة الجمعة باتجاه مناطق وريف الدشيشة جنوب المخيم، لكن محاولتهم باءت بالفشل بعد ملاحقتهم من قبل قوى الأمن الداخلي المعنية بحماية المخيم.

وعن تفاصيل الحادثة، أشارت الجهات الأمنية في المخيم بأن المحاولة تم إحباطها، وتم إلقاء القبض على المجموعة بالكامل، وبلغ عدد أفراد المجموعة 14 امرأة من نساء داعش، و21 طفلا، وتم إعادتهن إلى المخيم وعملية التحقيق عن ملابسات الحادثة مستمرة.