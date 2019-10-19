الآثار تكشف تفاصيل أضخم كشف أثري.. وتفتح توابيت خبيئة العساسيف على الهواء

كتب: ضياء السقا

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، السبت، تفاصيل اكتشاف البعثة الآثرية المصرية، أكبر خبيئة بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

وقال وزيري، في مؤتمر صحفي، عقد ظهر السبت، أمام معبد الملكة حتشبسوت، أنه تم اكتشاف 30 تابوتا يعود للأسرة 22 من العصور الفرعونية، حيث تم وضعها فى مخزن بالقرب من سطح الأرض لحمايتها من السرقات.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى فى المؤتمر الصحفى أمام معبد الملكة حتشبسوت، أن الخبيئة هى الأولى بأيادى مصرية، وكانت مدفونة على بعد متر من سطح الأرض، حيث كان الصف الأول عبارة عن 18 تابوتا، والثانى 12 تابوت لرجال وسيدات، منها 3 لأطفال صغار، وتم وضعها من كبار الكهنة لحفظها فى مخزن ببوابة حجرية، وتعود للأسرة 22 الفرعونية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن هذا الكشف شكل مفاجأة غير متوقعة، لما يحويه من عدد كبير من التوابيت بلغ عددها ٣٠ تابوتًا في حالة جيدة من النقوش والألوان.

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ويعد هذا الكشف الأثري هو الأضخم والأهم من نوعه منذ سنوات، كون التوابيت الآدمية المكتشفة في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا تزال مغلقة.

وخلال المؤتمر، تم فتح أحد التوابيت، للكشف عما بداخلها، وتبين أنها بحالة جيدة.

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