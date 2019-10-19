الخارجية الروسية: لافرينتييف بحث مع الأسد إطلاق عمل اللجنة الدستورية

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن "الوفد الروسي بقيادة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف ناقش مع الرئيس السوري بشار الأسد، إطلاق عمل اللجنة الدستورية"، موضحةً أنه "تم التركيز خلال المحادثات على التطورات على الأرض، خاصة في ظل تزايد التوتر في شمال شرق سوريا".
ولفتت إلى انه "تم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل خفض التوتر وضمان الأمن في هذه المناطق، كما جرى التشديد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
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