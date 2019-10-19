الخارجية الروسية: لافرينتييف بحث مع الأسد إطلاق عمل اللجنة الدستورية

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأن "الوفد الروسي بقيادة المبعوث الخاص للرئيس ​فلاديمير بوتين​ إلى ​سوريا​، ​ألكسندر لافرينتييف​ ناقش مع الرئيس السوري ​بشار الأسد​، إطلاق عمل اللجنة الدستورية"، موضحةً أنه "تم التركيز خلال المحادثات على التطورات على الأرض، خاصة في ظل تزايد التوتر في ​شمال شرق سوريا​".

ولفتت إلى انه "تم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل خفض التوتر وضمان ​الأمن​ في هذه المناطق، كما جرى التشديد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".