حكومة كتالونيا طالبت حكومة إسبانيا بمفاوضات غير مشروطة لمعالجة الأزمة بالإقليم

طالبت الحكومة الإنفصاليّة في إقليم ​كتالونيا​، الحكومة الإسبانيّة، بعد خمسة أيام من أعمال ​العنف​، بإجراء "مفاوضات غير مشروطة" لمعالجة النزاع في الإقليم، بعد صدور احكام على قادة انفصاليين.

وشدّد الرئيس الإقليمي كيم تورا، على "أنّنا نحضّ رئيس الوزراء ​بيدرو سانشيز​ على أن يحدّد اليوم موعدًا لنجلس إلى طاولة التفاوض من دون شروط. إنّها مسؤوليّته وواجبه"، لافتًا إلى "أنّنا نطالب منذ وقت طويل بعمليّة التفاوض هذه من أجل حلّ سياسي لنزاع سياسي. اليوم، الأمر ملحّ أكثر من أي وقت".

وتأتي هذه الدعوة غداة ليلة جديدة من العنف في كتالونيا أُصيب خلالها 182 شخصًا واعتقل 83 إثر مواجهات بين متظاهرين والشرطة.