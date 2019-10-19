الدفاع التركية: ضبط مخزن أسلحة لتنظيم "ي ب ك" في رأس العين بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، "ضبط مخزن أسلحة يضمّ كميّات كبيرة من السلاح والذخيرة، عائد لتنظيم "ي ب ك" خلال عمليّات التمشيط بـ"رأس العين"، في إطار عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.
يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الحالي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، العمليّة العسكريّة في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب تعبير وزارة الدفاع.
ويوم الخميس الماضي، توصّلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العمليّة مؤقتًا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر "الإرهابية" في ظرف 120 ساعة.
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