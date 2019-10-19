الدفاع التركية: ضبط مخزن أسلحة لتنظيم "ي ب ك" في رأس العين بشمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "ضبط مخزن أسلحة يضمّ كميّات كبيرة من ​السلاح​ والذخيرة، عائد لتنظيم "ي ب ك" خلال عمليّات التمشيط بـ"رأس العين"، في إطار عملية "نبع السلام" بشمال ​سوريا​.

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الحالي، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة ​الجيش السوري​، العمليّة العسكريّة في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب تعبير وزارة الدفاع.

ويوم الخميس الماضي، توصّلت ​أنقرة​ و​واشنطن​ إلى اتفاق يقضي بتعليق العمليّة مؤقتًا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر "الإرهابية" في ظرف 120 ساعة.