ماريا زاخاروفا: أهداف التواجد الأميركي في سوريا ليست مفهومة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "أهداف واستراتيجية التواجد العسكري الأميركي في منطقة النزاع بسوريا ليست مفهومة وغير واضحة"، مشيراً إلى "إننا لا نفهم استراتيجية وأهداف التواجد الأمريكي في منطقة النزاع. أنهم، كما هو حالهم في أفغانستان، مرة يدخلون قواتهم، ومرة يسحبوها، وأخرى يمددون بقاءها، ثم يسحبوها ومثل هذا الأمر تقوم به أيضا قوات ما يسمى بالتحالف الدولي بالنسبة للتسوية الدولية للقضية السورية، فهي تارة تتوسع وأخرى تتعمق، أو تبقى في محلها أو تنسحب، ولا يعرف أحد ما الذي يجري. وأهم شيء، انظروا حتى داخل قيادتها، على مدى سنوات طويلة، لا يوجد هناك أي موقف موحد".
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 7 تشرين الاول أن بلاده بدأت سحب قواتها في شمال شرق سوريا. وصرح وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في 13 تشرين الاول أن الولايات المتحدة ستسحب ألف عسكري أميركي إضافي من سوريا.
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