لفتت وزارة الخارجية التركية، إلى "وقوع مظاهرات واحتجاجات واسعة، في مناطق عدّة من إقليم كتالونيا في إسبانيا، على رأسها مدينة برشلونة".
وحثّت الفي بيان، رعايا الأتراك في المنطقة سواء من المقيمين أو السياح، على "الابتعاد عن أماكن المظاهرات والتجمعات الجماهيرية". ودعت الراغبين بالسفر إلى كتالونيا، إلى "إعادة النظر في مخطّطات سفرهم، طالما لم يكن ذلك ضروريًّا".
وكان قد واصل الآلاف من سكان كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، مظاهراتهم لليوم الخامس على التوالي، على خلفيّة إصدار القضاء الإسباني أحكامًا بالسجن بحقّ عدد من زعماء الإقليم المناصرين للانفصال عن الحكومة المركزية.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا حذّرت رعايها من السفر إلى كتالونيا في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.