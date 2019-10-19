خارجية تركيا حذّرت رعايها من السفر إلى كتالونيا في إسبانيا

لفتت ​وزارة الخارجية التركية​، إلى "وقوع مظاهرات و​احتجاجات​ واسعة، في مناطق عدّة من إقليم ​كتالونيا​ في ​إسبانيا​، على رأسها مدينة ​برشلونة​".

وحثّت الفي بيان، رعايا الأتراك في المنطقة سواء من المقيمين أو السياح، على "الابتعاد عن أماكن المظاهرات والتجمعات الجماهيرية". ودعت الراغبين بالسفر إلى كتالونيا، إلى "إعادة النظر في مخطّطات سفرهم، طالما لم يكن ذلك ضروريًّا".

وكان قد واصل الآلاف من سكان كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، مظاهراتهم لليوم الخامس على التوالي، على خلفيّة إصدار القضاء الإسباني أحكامًا بالسجن بحقّ عدد من زعماء الإقليم المناصرين للانفصال عن الحكومة المركزية.