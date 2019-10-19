وفد من حماس بحث مع بوغدانوف بمستجدات القضية الفلسطينية

التقى وفد قيادي من "حركة ​المقاومة​ الإسلامية - حماس"، الممثّل الخاص للرئيس الروسي لشؤون ​الشرق الأوسط​ وبلدان ​إفريقيا​ ​ميخائيل بوغدانوف​، و​السفير الروسي​ لدى ​الدوحة​ نور محمد خولوف.

وأوضحت "​حركة حماس​" في بيان، أنّ "وفدها بحث مع المسؤولين الروس بآخر المستجدات السياسيّة في الساحة الفلسطينية."، مؤكّدةً أنّ "الوفد أبدى استعداد حركته للتعاطي مع أي مبادرة من شأنها تجاوز الانقسام الفلسطيني".

وجدّدت تشديدها على "ضرورة أن تكون أي ​انتخابات​ فلسطينية قادمة شاملة ومتزامنة". ونقلت تأكيد بوغدانوف "أهميّة الوحدة الوطنية بين الجهات الفلسطينية، وعلى الموقف الروسي الثابت في دعم ​الشعب الفلسطيني​".