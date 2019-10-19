أردوغان: من غير الممكن أن نتفاوض مع أي تنظيم إرهابي وأكدت لترامب مواصلة عملياتنا إذا لم ينسحب الأكراد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "من غير الممكن أن نتفاوض مع أي تنظيم إرهابي وأكدت للرئيس الاميركي دونالد ترامب مواصلة عملياتنا إذا لم ينسحب الأكراد"، مشيراً إلى انه "إذا لم ينجح الاتفاق مع الأميركيين سنواصل من حيث توقفنا عند انتهاء الـ120 ساعة".
ولفت إلى أن "تركيا ستحطم المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا قبل انتهاء وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى "إنني سأبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المناطق التي تنتشر فيها القوات السورية شمال سوريا خلال اجتماع هذا الأسبوع".
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