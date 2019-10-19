أردوغان: من غير الممكن أن نتفاوض مع أي تنظيم إرهابي وأكدت لترامب مواصلة عملياتنا إذا لم ينسحب الأكراد

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه "من غير الممكن أن نتفاوض مع أي تنظيم إرهابي وأكدت للرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ مواصلة عملياتنا إذا لم ينسحب ​الأكراد​"، مشيراً إلى انه "إذا لم ينجح الاتفاق مع الأميركيين سنواصل من حيث توقفنا عند انتهاء الـ120 ساعة".

ولفت إلى أن "​تركيا​ ستحطم المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا قبل انتهاء وقف ​إطلاق النار​"، مشيراً إلى "إنني سأبحث مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ المناطق التي تنتشر فيها ​القوات​ السورية شمال سوريا خلال اجتماع هذا الأسبوع".