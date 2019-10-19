الدفاع التركية: ضبط مخزن أسلحة عائد لوحدات حماية الشعب الكردية برأس العين شمال سوريا

أكدت ​وزارة الدفاع التركية​ "ضبط مخزن أسلحة عائد ل​وحدات حماية الشعب​ الكردية" خلال عمليات تمشيط في ​رأس العين​ شمال ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "المخزن يضم كميات كبيرة من ​السلاح​ والذخيرة". وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق من اليوم بأن عناصر "وحدات حماية الشعب" و"​حزب العمال الكردستاني​" ارتكبوا 14 خرقا لاتفاق "المنطقة الآمنة" خلال آخر 36 ساعة، وسط "التزام كامل للقوات المسلحة التركية به".

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