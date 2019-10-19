النشرة: تظاهرة احتجاجية في منطقة تعلبايا في البقاع بظل انتشار أمني كثيف

علمت "​الخليج 365​" أن "عددا من الاشخاص نفذوا نظاهرة في منطقة تعلبايا في ​البقاع​ احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية حيث عمدوا على ​قطع الطرقات​ منعا لمرور السيارات بظل تواجد لافت لعناصر من ​الجيش اللبناني​"، مشيرةً إلى "وجود توترات ومواجهة بين الجيش والمتظاهرين".

هذا وتستمر منذ يوم الخميس التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين.

من جهته، أعطى رئيس الحكومة سعد الحريري ليل أمس في مؤتمر صحفي له مهلة 72 ساعة، مؤكدا انه "سيكون لنا بعد ذلك كلام آخر".

كما دعا الحريري، صباح اليوم ممثلي الكتل الحكومية الى مشاورات في السراي الحكومي وعلى ضوئها تتقرر الخطوات المقبلة.