اكدت مصادر القوات اللبنانية لقناة الـ "lbci" أن "القوات لن نشارك باجتماعات بيت الوسط وتريد أن تُرسل لها اقتراحات رئيس الحكومة سعد الحريري كي تتطلع عليها وعندها تتخذ الموقف المناسب".
من جهتها اوضحت مصادر مشاركة في اجتماعات الحريري أن "رئيس الحكومة يعرض على المجتمعين خطة اقتصادية اصلاحية ويطلب إبداء الرأي فيها بأسرع وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للـLBCI: لن نشارك باجتماعات بيت الوسط ونريد أن تُرسل لنا اقتراحات الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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