مصادر القوات للـLBCI: لن نشارك باجتماعات بيت الوسط ونريد أن تُرسل لنا اقتراحات الحريري

اكدت مصادر ​القوات اللبنانية​ لقناة الـ "lbci" أن "القوات لن نشارك باجتماعات ​بيت الوسط​ وتريد أن تُرسل لها اقتراحات رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كي تتطلع عليها وعندها تتخذ الموقف المناسب".

من جهتها اوضحت مصادر مشاركة في اجتماعات الحريري أن "رئيس الحكومة يعرض على المجتمعين خطة اقتصادية اصلاحية ويطلب إبداء الرأي فيها بأسرع وقت ممكن".