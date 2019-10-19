علمت "​الخليج 365​" أن "اجتماع للجنة التقنية التي ستبحث ​الأزمة​ الحالية سيُعقد عند الساعة 2:30 من ظهر اليوم في ​بيت الوسط​ أو في ​قصر بعبدا​ وسيكون هناك خبير اقتصادي يمثّل كل فريق سياسي. ووفق المعلومات فإن ممثل ​تيار المستقبل​ سيكون ​نبيل يموت​ وممثل ​التيار الوطني الحر​ هو ​شربل قرداحي​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اجتماع للجنة التقنية المختصة بحل الأزمة سيُعقد عند الساعة 2:30 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.