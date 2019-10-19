جورج نادر: الحل هو اسقاط الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة مكونة من اختصاصيين

لفت العميد المتقاعد ​جورج نادر​ خلال المشاركة في التظاهرات في ​وسط بيروت​ إلى أن "ما نراه في الشارع هو صورة الشعب الطيب، غير الطائفي ولا يمكن لاي زعيم أن يحركهم ولا يمكن أن يدعي أحد أبوة هذه التحركات ويعملون على مواجهة ميليشيات السلطة في كل المناطق اللبناني"، مؤكداً انه "لا يمكن قمع الشعب وهذا الشعب لن يسكت"، معتبراً أن "الحل هو اسقاط ​الحكومة​ وتشكيل حكومة مصغرة مكونة من اختصاصيين لا تتضمن سياسيين".

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