البطريرك لحام: ندعو المسؤولين إلى أن يسرعوا للاستجابة ويلبوا حاجات الشعب

لفت بطريرك انطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الكاثوليك سابقًا غريغوريوس الثالث لحام، خلال إطلاقه نداء عدل ومحبّة وسلام، إلى "أنّنا نضمّ صوتنا إلى صوت الشعب، ونأمل أن يسمع المسؤولون صوتنا كبطريرك وصوت الشعب. إنّهم جميعا أبناؤنا، وجعهم وجعنا، ومعاناتهم معاناتنا، وجوعهم جوعنا، وأولادهم أولادنا... وهم عيال الله وعيالنا".
وركّز على أنّ "السيد المسيح أوصانا بهم وبكلّ إنسان في ضيق أو شدّة". وأوضح أنّ "من هذا المنطلق، نضمّ صوتنا إلى صوت الشعب، وندعو إلى التعقّل والهدوء، ولكن ندعو الرؤساء والمسؤولين إلى أن يسرعوا إلى الاستجابة ويلبّوا حاجات الشعب؛ ويعلموا انّهم خدّام الشعب وليسوا أسياده".
وشدّد البطريرك لحام على أنّ "هذا هو نداء العدل والمحبّة والسلام أطلقه، مقرونًا بالصلاة لأجل أن تسود المحبّة قلوب جميع اللبنانيين".
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