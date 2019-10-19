السنيورة: الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي اعتمد سياسة تهميش الحكومة ورئيسها

اعتبر رئيس ​الحكومة​ الاسبق السابق ​فؤاد السنيورة​ أن "​حزب الله​" يمارس قبضة حديدة على ​لبنان​ والحكومة"، مشيراً إلى أن "استقالة الحكومة لا يعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على ​الدولة​"، لافتاً إلى أن "هناك ثقة منعدمة بين الشعب والمجتمع السياسي".

وفي حديث تلفزيوني، لفت السنيورة إلى ان "المخرج هو بتغيير ​رئيس الجمهورية​ لأدائه والاعتراف بالخلل الحاصل"، مشيراً إلى أن "الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي اعتمد ​سياسة​ تهميش الحكومة ورئيسها"، مؤكداً أنه "يجب إلغاء هيمنة الميليشيات والأحزاب على القرار الرسمي".