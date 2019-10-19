السنيورة: الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي اعتمد سياسة تهميش الحكومة ورئيسها

اعتبر رئيس الحكومة الاسبق السابق فؤاد السنيورة أن "حزب الله" يمارس قبضة حديدة على لبنان والحكومة"، مشيراً إلى أن "استقالة الحكومة لا يعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة"، لافتاً إلى أن "هناك ثقة منعدمة بين الشعب والمجتمع السياسي".
وفي حديث تلفزيوني، لفت السنيورة إلى ان "المخرج هو بتغيير رئيس الجمهورية لأدائه والاعتراف بالخلل الحاصل"، مشيراً إلى أن "الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي اعتمد سياسة تهميش الحكومة ورئيسها"، مؤكداً أنه "يجب إلغاء هيمنة الميليشيات والأحزاب على القرار الرسمي".
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