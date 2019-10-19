طيران الشرق الأوسط: تلبية طلبات المسافرين من إعادة حجز أو تأجيل أو إلغاء من دون غرامات

أعلنت ​شركة طيران الشرق الاوسط​ "تلبية جميع طلبات المسافرين، من إعادة حجز أو تأجيل أو إلغاء، ومن دون أي غرامات لحين تبلور الأمور إيجابا، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها ​لبنان​ وما يرافقها من ​قطع الطرقات​ المؤدية الى ​مطار بيروت الدولي​".



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