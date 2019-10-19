الرئيس الايرلندي غادر بيروت مختتما زيارته الرسمية للبنان

غادر رئيس جمهورية ايرلندا ​مايكل هيغينز​ وقرينته سابينا ماري هيغينز والوفد المرفق، بيروت عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، مختتما زيارته الرسمية إلى لبنان التي استمرت أربعة أيام بناء على دعوة رسمية من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​.

وكان في وداع الرئيس الايرلندي وقرينته على أرض ​مطار بيروت​ رئيس بعثة الشرف وزير المهجرين ​غسان عطالله​، ​محافظ​ ​جبل لبنان​ ​محمد مكاوي​، قائد منطقة جبل لبنان العسكرية في الجيش العميد الركن زخيا خوري، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، وقائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العقيد جهاد الأسمر.

