أعلنت ​حركة أمل​ في بيان لها انه "يجري التداول ببعض الصور والفيديوهات المفبركة بهدف تشويه صورة حركة أمل"، مشددة على "ما صدر في بيانها ودعوة الأجهزة الامنية للقيام بدورها في حماية المتظاهرين وحماية الأملاك العامة والخاصة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة أمل: يجري التداول بصور وفيديوهات مفبركة لتشويه صورة الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.