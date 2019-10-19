ماطوسيان: من يحاولون التهرب من مسؤولياتهم هم من أوصلوا الأمور إلى هنا ونعم للمحاسبة

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ألكسندر ماطوسيان​، "الحركة المطلبيّة للناس تأتي من وجعهم، ومن يحاولون اليوم التهرّب من مسؤوليّاتهم هم من أَوصَلوا الأمور إلى هنا، وهم أنفسهم من رفضوا إقرار قانون رفع ​السرية المصرفية​ وقانون استعادة الأموال العامة المنهوبة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "نعم لحلّ الأزمة الاقتصاديّة بعيدًا عن جيوب الفقراء ومحدودي الدخل. نعم للمحاسبة، ونعم لفتح أبواب السجون".