عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألكسندر ماطوسيان، "الحركة المطلبيّة للناس تأتي من وجعهم، ومن يحاولون اليوم التهرّب من مسؤوليّاتهم هم من أَوصَلوا الأمور إلى هنا، وهم أنفسهم من رفضوا إقرار قانون رفع السرية المصرفية وقانون استعادة الأموال العامة المنهوبة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "نعم لحلّ الأزمة الاقتصاديّة بعيدًا عن جيوب الفقراء ومحدودي الدخل. نعم للمحاسبة، ونعم لفتح أبواب السجون".
كانت هذه تفاصيل خبر ماطوسيان: من يحاولون التهرب من مسؤولياتهم هم من أوصلوا الأمور إلى هنا ونعم للمحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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