الحريري: بيت الوسط خلية نحل اليوم اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات

اكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​بيت الوسط​ خلية نحل اليوم، اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الاعلام"، لافتا الى ان "من لقاءاتي المعلنة حتى الآن الوزراء ​علي حسن خليل​، ​يوسف فنيانوس​ و​وائل أبو فاعور​. واللقاءات مستمرة للوصول الى ما يخدم اللبنانيين".

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