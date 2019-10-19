النشرة: قطع طريق بعلبك الدولية عند مفرق بريتال

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن "​قطع طريق​ ​بعلبك​ الدولية عند مفرق بريتال من قبل بعض المحتجين".

هذا وتستمر منذ يوم الخميس الماضي التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين.

من جهته، أعطى رئيس الحكومة سعد الحريري ليل أمس في مؤتمر صحفي له مهلة 72 ساعة، مؤكدا انه "سيكون لنا بعد ذلك كلام آخر".

كما دعا سعد الحريري، صباح اليوم ممثلي الكتل الحكومية الى مشاورات في السراي الحكومي وعلى ضوئها تتقرر الخطوات المقبلة.