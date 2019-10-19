شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: ماذا تقول الدوحة عندما يوقف أردوغان عدوانه تحت التهديد الأمريكي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب السعودى، خالد الزعتر، كل من قطر وتركيا، مشيرا إلى أن الدوحة تتعرض لأزمة حاليا بعد رضوخ أردوغان إلى الضغط الأمريكى.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قطر التى أيدت عدوان تركيا على سوريا، ماذا ستقول عندما يوقف أردوغان عدوانه تحت الضغط والتهديد الأمريكى، لاشك أن النظام القطرى سيجد مخرجا لتصريحات تكون داعمة ومرضية لأى خطوة يتخذها أردوغان المهم لدى الدوحة أن لا يغضب الحليف التركى الذى يحاصر بدباباته قصر الأمير القطرى.

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