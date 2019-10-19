- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: ماذا تقول الدوحة عندما يوقف أردوغان عدوانه تحت التهديد الأمريكي؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب السعودى، خالد الزعتر، كل من قطر وتركيا، مشيرا إلى أن الدوحة تتعرض لأزمة حاليا بعد رضوخ أردوغان إلى الضغط الأمريكى.
وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قطر التى أيدت عدوان تركيا على سوريا، ماذا ستقول عندما يوقف أردوغان عدوانه تحت الضغط والتهديد الأمريكى، لاشك أن النظام القطرى سيجد مخرجا لتصريحات تكون داعمة ومرضية لأى خطوة يتخذها أردوغان المهم لدى الدوحة أن لا يغضب الحليف التركى الذى يحاصر بدباباته قصر الأمير القطرى.
وأضاف خالد الزعتر :"ما يحدث لأردوغان من إهانات لم يتعرض لها رئيس أى دولة من قبل هى مقدمات سقوطه عما قريب، العالم بات يدرك أن أردوغان فى نهاية مشواره السياسى ولم يعد من الممكن استمرار بقاءه فى المشهد السياسى بعد تدهور شعبيته والسقوط المدوى لحزبه فى انتخابات إسطنبول.
وتابع الكاتب السعودى :"ما يحدث مع أردوغان أو الحالة الأردوغانية يجب أن تكون عبرة لكل من يحاول إلحاق الضرر بالمملكة، حاول أردوغان تشويه صورة السعودية وكان يأمل أن يكون هناك ضغط على المملكة، فسقط فى شر أعماله تعيش تركيا عزلة، وأزمة اقتصادية، وإهانة لم تحصل لرئيس دولة من قبل.
واستطرد :"ترامب قال لا أريد أن ألحق ادمر اقتصاد بلادى عندما كان الأمر يتعلق بالسعودية، وعندما تعلق الأمر بـتركيا هدد بتدمير الاقتصاد التركى، لأنه يدرك حجم وثقل ومكانة الرياض فى الاقتصاد العالمى، ويدرك انعدام التأثير التركى فى الاقتصاد العالمى.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب سعودى: ماذا تقول الدوحة عندما يوقف أردوغان عدوانه تحت التهديد الأمريكي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.