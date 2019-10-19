شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": قنوات الإرهابية تمارس نشاطها من داخل الكيانات الصحفية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حماد الرمحى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الكيانات الصحفية الوهمية باتت تمثل تهديدًا صريحًا لكافة المؤسسات الصحفية بعد أن بلغت أرقامها وأشكالها حدًا غير مسبوق، وبعد أن باتت تمارس أعمالا وأدوارًا صحفية وإعلامية يهدد كيان نقابة الصحفيين.

وأضاف الرمحى، فى تصريحات له، أن هناك أكثر من 1000 كيان وهمى فى مصر يقوم بممارسة الأعمال الصحفية والإعلامية فى غيبة من رقابة الدولة، وهوما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومى للبلاد.

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وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين، على أن هذه الكيانات تقوم يوميًا باختراق كافة مؤسسات الدولة باسم الصحافة والإعلام لصالح جهات أجنبية وتقوم بنقل كافة البيانات والمعلومات والأخبار لتلك الأجهزة التى تقوم بدعمها وتحريضها ضد مصر.

وأكد حماد الرمحى، أن القنوات الفضائية المعادية لمصر وفى مقدمتها قنوات الجزيرة والشرق وغيرها من القنوات الإجرامية تمارس أعمالها من خلال هذه الكيانات بعد أن تم إغلاق مكاتبها فى مصر، مطالبا كافة المواطنين بتوخى الحذر وعدم التعامل مع هذه الكيانات الوهمية إلا بعد التأكد من شرعيتها سواء من خلال نقابة الصحفيين أو نقابة الإعلاميين.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن هذه الكيانات تستغل الشباب وخاصة حديثى الخبرة وتقوم بتوريطهم فى أعمال تهدد الأمن القومى للبلاد مثل بث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة وجمع المعلومات وتصوير التقارير المفبركة التى تهدف فى المقام الأول إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل هؤلاء الشباب ويضعهم تحت طائلة القانون، خاصة وأن جميع العاملين بهذه الكيانات الوهمية غير صحفيين وهو ما يخالف المادة رقم 1 من الباب الأول من القانون رقم 180 لسنة 2018 فقرة «3» والتى تنص على حظر ممارسة مهنة الصحافة إلا على الصحفى المقيد بجداول نقابة الصحفيين.