شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مشروع قانون أمام لجان البرلمان الأسبوع الجارى أبرزها "البناء الموحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، على مدار الأسبوع الجارى، مناقشة 11 مشروع قانون جنبًا إلى جانب مناقشة الأدوات الرقابية المختلفة المقدمة من النواب، وفى مقدمتها مشروع قانون البناء الموحد.

وحسب جدول أعمال لجنة الخطة – من المتوقع أن تشهد اجتماعات لجنة الخطة على مدار الأسبوع الجارى، استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (من حيث المبدأ).

كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى، الأحد والاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، فيما تنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، يوم الثلاثاء.

Advertisements

وأيضا تواصل لجنة الإسكان والمرافق، مناقشة مشروع مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، الأسبوع الجارى،

ومن جانبها تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.

وبالنسبة للجنة الدفاع والأمن القومى، تبحث خلال اجتماعها الاثنين القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 197، كما تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 الصادر فى شأن هيئة الشرطة الثلاثاء.

وتبحث لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروعا قانونين مقدمان من النائبة هبة هجرس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ومشروع قانون من النائب أحمد على إبراهيم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء نقابة المهن النفسية"، واستعراض كتاب وزارة العدل فى هذا الشأن، الأسبوع الجارى، ومن المتوقع أن تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلسفة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأخذ الموفقة عليه مبدئيًا، بحضور جهاز تنمية المشروعات، الأسبوع الجارى.