طالب يمزق جسد زميله بمطواة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

مزق طالب بمدرسة حوش عيسى المركزي، جسد زميله، بمطواة، اليوم السبت، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

استقبل مستشفى حوش عيسي المركزي، "س.ك.د" طالب بمدرسة حوش عيسي الثانوية الفنية بنين، إثر تعرضه للضرب والطعن بآلة حادة "مطواة" من قبل زميله "ش.ر" بذات المدرسة، عقب خروجهما في نهاية اليوم الدراسي.

من جانبه قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وكذا العرض على لجنة شؤون اللوائح الطلابية، للبت واتخاذ اللازم.