وزير الشباب يوافق على إطلاق قوافل تعليمية للمحافظات الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أشرف سويلم:

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، على استئناف القوافل التعليمية للعام السابع على التوالي.

وطالب الوزير بتطوير المشروع ليتماشى مع فكر الدولة الحديث، وزيادة من وعي طلاب المدارس فيما يتعلق بالقضايا الحالية، مثل التأثيرات السلبية للتواصل والتكنولوجيا، ومواجهة الشائعات وتأثيرها السلبي على المجتمع، إلى جانب تصحيح الفكر الديني.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن القوافل هذا العام ستركز على المحافظات الحدودية والصعيد والمناطق الريفية، التي تحتاج إلى الدعم التعليمي والثقافي، مثل "النوبة، وتوشكا، وسيناء".