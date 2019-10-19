محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أشرف سويلم:
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، على استئناف القوافل التعليمية للعام السابع على التوالي.
وطالب الوزير بتطوير المشروع ليتماشى مع فكر الدولة الحديث، وزيادة من وعي طلاب المدارس فيما يتعلق بالقضايا الحالية، مثل التأثيرات السلبية للتواصل والتكنولوجيا، ومواجهة الشائعات وتأثيرها السلبي على المجتمع، إلى جانب تصحيح الفكر الديني.
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن القوافل هذا العام ستركز على المحافظات الحدودية والصعيد والمناطق الريفية، التي تحتاج إلى الدعم التعليمي والثقافي، مثل "النوبة، وتوشكا، وسيناء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب يوافق على إطلاق قوافل تعليمية للمحافظات الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.