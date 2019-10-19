البرلمان البريطاني يفرض على جونسون طلب تأجيل البريكسيت حتى إقرار الاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

صوت البرلمان البريطاني السبت لصالح مشروع قانون يفرض على حكومة بوريس جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار الاتفاق الجديد.

جاء التوصيت بأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306 أصوات، بحسب بي بي سي.

وتحتاج حكومة جونسون، التي لا تحظى بغالبية في مجلس العموم، إلى 320 صوتا لإقرار الاتفاق.

وأعلنت أحزاب المعارضة أنها ستعارض الاتفاق؛ فالحزب الليبرالي الديموقراطي (19 صوتا)، والحزب الوطني الاسكتلندي القومي (35 صوتا) يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الأساس.

Advertisements

حزب العمال (242 صوتا) يرى أن الاتفاق الجديد يضعف حقوق العمال.

يعتبر دعاة حماية البيئة (حزب الخضر، حزب صوت واحد) أن اتفاق البريكست لا يحترم البيئة.

ويعد الحزب الوحدوي الديموقراطي (عشرة أصوات)، المتحالف مع جونسون في البرلمان، أكبر المعارضين لنص الاتفاق الذي أبرمه مع الأوروبيين؛ إذ يعتبرون أن النص يمنح أيرلندا الشمالية وضعا مختلفا ويعزلها عن بقية المملكة المتحدة.

ينتظر القادة الأوروبيون موافقة النواب على الاتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستحدد طبيعة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.