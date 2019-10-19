تأجيل استئناف الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة "أماني" لجلسة 25 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أجلت محكمة استئناف شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، نظر استئناف الحكم الصادر ضد صفاء عبد الفتاح عبداللطيف 40 سنة، جدة الطفلة أماني محمد سمير 6 سنوات، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، غلى جلسة الاثنين 25 نوفمبر المقبل.

وأجلت المحكمة نظر جلسة الاستئناف بناء على طلب محامي المتهمة، لكون محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت قرارًا في الجناية المتعلقة بتعذيب الطفلة "جنة" شقيقة "أماني" بإيداع المتهمة مستشفى الأمراض العقلية والنفسي، لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وقال أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين "أماني وجنة"، إن المتهمة بعد تقديمها لطلب استئناف الحكم الصدار ضدها جرى نقلها إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، تنفيذًا للقرار الصادر من محكمة جنايات المنصورة في محاكمتها بتهمة قتل الطفلة "جنة".

وأضاف المحامي، أن المتهمة ستظل تحت الملاحظة بالمستشفى حتى يوم 15 نوفمبر 2019، يجري بعدها نقلها إلي محبسها واستئناف جلسات محاكمتها.