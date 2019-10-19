اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بجنوبي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجنوبي ببرج باجي مختار بولاية أدرار (جنوب).
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية بحثوتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي ببرج باجي مختار كشفت قوات الجيش أمس مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاشين ثقيلين عيار 14.5 ملم، ورشاش من نوع FM ، ورشاش من نوع PKT، و4 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، و7 خزن للذخيرة، وشريطي ذخيرة و1421 طلقة من مختلف الأعيرة".
وأشار البيان إلى أن هذه العملية تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن للحفاظ على سلامة البلاد وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.
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