تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، بمحاسبة المقصرين في التظاهرات السابقة مهما كان موقعهم في الدولة..مؤكد أنه لا أحد فوق القانون.
وشدد عبدالمهدي - في كلمته بمناسبة أربعينية الإمامالحسين وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن المطالبة بالإصلاح هي حق مشروع للجميع..قائلا : "إننا نعد شعبنا بأن المقصر في التظاهرات السابقة سيحاسب مهما كان موقعه في الدولة فلا أحد فوق القانون".
وأكد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة التصدي بقوة وعزم ومسئولية لمظاهر الانحراف والفساد وإلغاء التفاوت المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الإصلاح الذي بات مطلبا يتفق عليه ويشترك فيه جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم وعناوينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول عراقي: سنحاسب المقصرين في أحداث التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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