نقل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري دعوة من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لزيارة ليبيا، وذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت. وذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت. وقال النويري:" أتقدم لكم بدعوة من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لزيارة ليبيا، ومقر مجلس النواب الليبي لتعزيز أواصر الروابط ما بين الجانبين". ومقر مجلس النواب الليبي لتعزيز أواصر الروابط ما بين الجانبين".

من جانبه، عقب وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف قائلا :" نرحب بالدعوة الكريمة، ومستمرون في دعم الأخوة في ليبيا"، مؤكدا أن مصر أبوابها مفتوحة للأخوة الليبيين، وأن الفرحة الكبرى ستكون بعودة الوئام إلى أرض ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب الليبي يدعو عبدالعال إلى زيارة ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.