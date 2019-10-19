العموم البريطاني يرجئ التصويت على "بريكست"

قرر مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على "بريكست" بعد أن أيد النواب بأغلبية 16 صوتا لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الاجراءات المطلوبة للانسحاب. تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الاجراءات المطلوبة للانسحاب. وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه لن يطلب تمديدا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن دول الاتحاد ليست مستعدة لهذا التمديد كذلك.

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