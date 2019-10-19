لبنان: حركة أمل تؤكد رفضها لمظاهر حمل السلاح في مدينة صور

أكدت حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، رفضها الكامل للمظاهر المسلحة التي انتشرت في شوارع مدينة صور (جنوبي لبنان).. مشددة على أنها بصدد إجراء تحقيق لتحديد المسئوليات واتخاذ التدابير اللازمة.
ودعت حركة أمل – في بيان اليوم السبت – الأجهزة الأمنية المختصة إلى ممارسة دورها في حماية المواطنين بمن فيهم المتظاهرون .. مشيرة إلى انحيازها لمطالب الناس والتحركات الشعبية في ظل ما يعانيه اللبنانيون، وتمسكالحركة بالحريات وضمان حرية التعبير والتظاهر، ورفضها قيام البعض بـ "التطاول" على رئيسها نبيه بري.
وكان أشخاص مدججون بالأسلحة النارية الآلية قد انتشروا في أرجاء مدينة صور في وقت سابق من اليوم، ووقعت صدامات بينهم وبين المتظاهرين والمحتجين في المدينة، استخدمت فيها الأسلحة وإطلاق الرصاص.
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