روسيا تعتزم لإبرام اتفاقيات شراكة جديدة مع صربيا

أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اعتزامه إبرام اتفاقيات جديدة مع صربيا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال ميدفيديف - قبيل زيارته الرسمية إلى بلجراد وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "سوف أجري محادثات مع الرئيس

الصربي ورئيس الحكومة؛ لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين"، متابعا: "علاقتنا تتسم بالشراكة، فنحن شركاء في المجال السياسي والاقتصادي، فمواقفنا متقاربة ومتشابهة بشأن العديد من القضايا المتطورة في العالم".



وأضاف: "أعتقد أنه من الضروري بحث المهام التي نعمل عليها معا. لذلك يعتزم الجانبان إبرام اتفاقيات جديدة".

وأشار مدفيديف إلى أنه لا يوجد أي اختلافات سياسية بين البلدين، موضحا بقوله: "إننا أصدقاء، ولدينا المواقف نفسها بشأن العديد من القضايا الدولية، في أوروبا وآسيا ودول البلقان".