موسكو: أهداف التواجد الأمريكي في سوريا ليست مفهومة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أهداف واستراتيجية التواجد العسكري الأمريكي في منطقة النزاع بسوريا ليست مفهومة وغير واضحة.

وقالت زاخاروفا في مقابلتها مع برنامج "التلفزيون المركزي" على قناة "أن تي في" الروسية، اليوم السبت: "إننا لا نفهم استراتيجية وأهداف التواجد الأمريكي في منطقة النزاع. أنهم، كما هو حالهم في أفغانستان، مرة يدخلون قواتهم، ومرة يسحبوها، وأخرى يمددون بقاءها، ثم يسحبوها. ومثل هذا

الأمر تقوم به أيضا قوات ما يسمى بالتحالف الدولي بالنسبة للتسوية الدولية للقضية السورية، فهي تارة تتوسع وأخرى تتعمق، أو تبقى في محلها أو تنسحب، ولا يعرف أحد ما الذي يجري. وأهم شيء، انظروا: حتى داخل قيادتها، على مدى سنوات طويلة، لا يوجد هناك أي موقف موحد".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 7

أكتوبر الجاري أن بلاده بدأت سحب قواتها في شمال شرق سوريا. وصرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في 13 أكتوبر الجاري أن الولايات المتحدة ستسحب ألف عسكري أمريكي إضافي من سوريا.

وتجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا والعراق منذ عام 2014 عملية عسكرية ضد تنظيم داعش، مع العلم أن أعمالها في سوريا تجري دون إذن السلطات السورية الرسمية. وتستمر العملية حتى الآن، غير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعلن في ديسمبر الماضي عزمه على سحب القوات الأمريكية من سوريا، دون تحديد الموعد النهائي لهذا السحب.