الداخلية اللبنانية تعتزم إخلاء معظم محتجزي الاحتجاجات

أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، اليوم السبت، عن اعتزام الوزارة إخلاء سبيل معظم المحتجزين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسند إقامة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم السبت، عن الحسن قولها، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إنها "اتصلت بالمدعي العام لدى محكمة التمييز الذي أبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقاً للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمداً على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت الوكالة إلى أن القوى الأمنية أفرجت عن عدد من الأشخاص كانت اعتقلتهم خلال تظاهرات رياض الصلح أمس.

وتتواصل اليوم المظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي وسط قطع للطرقات في عدد من المناطق.

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