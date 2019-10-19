كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: رئيس المخابرات يدعو إلى اليقظة خوفًا من عودة داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعبدت حالة التأهب في العاصمة الألمانية برلين، وسط مخاوف من عودة مقاتلي داعش الألمان المحتجزين لدى الأكراد في سوريا.

وانضم رئيس المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستورإلى الأطراف التي أطلقت هذه الدعوات.

وفي تصريحات لموقع دير شبيجل، قال هالدنوانج: "أن أجهزة الأمن الألمانية يجب أن تكون "متيقظة" لإمكانية عودة المقاتلين".

وأضاف: "قد يؤدي الصراع في شمال سوريا إلى إطلاق سراح مقاتلي داعش الأجانب من السجون وعودتهم إلى أوروبا".

كما أعرب عن مخاوفه من أن يتمكن داعش من استعادة السلطة بعد العملية العسكرية التركية في سوريا.

وفقًا للحكومة الألمانية، لدى الأكراد في سوريا 84 من مقاتلي داعش القومي الألماني. وتصنف الشرطة الألمانية ثلثها تقريبًا كتهديد، بما في ذلك 19 رجلًا وثماني نساء.

وتعتقد الشرطة أنها تشكل تهديدًا كبيرًا ويمكن أن تنفذ هجمات إرهابية في البلاد.

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وقال "دير شبيجل": "إن 50 من أصل 84 مقاتلًا قد يظلون أحرارًا بعد عودتهم إلى ألمانيا لأنه لا يوجد دليل على مقاضاتهم على أفعالهم في سوريا والعراق".

وأضاف الموقع، أن أربع نساء على الأقل يحملون الجنسية الألمانية قد هربن من السجون الكردية منذ بدء العملية التركية قبل أسبوع.

وقبل بضعة أشهر، ذكرت الصحف الألمانية زيارة قام بها عملاء المخابرات الألمانية إلى السجون الكردية، حيث لا يزال المقاتلون الأجانب، "لتقييم" المقاتلين الألمان هناك.

وترفض ألمانيا إعادتهم لأنه لا يوجد لديها ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم، مما يعني أنها ستبقى حرة.

ولا تخشى السلطات الأمنية في ألمانيا من عودة متطرفي داعش فحسب، بل تخشى أيضًا من التطرف اليميني، الذي أصبح تهديدًا متكافئًا مقارنة بالتطرف الأصولي، وفقًا لتقييم ألمانيا الأمني.

اجتمع وزراء داخلية الدولة يوم الجمعة للاتفاق على تدابير إضافية يمكن اتخاذها لمكافحة انتشار اليمين المتطرف، خاصة بعد الهجوم على كنيس يهودي قبل بضعة أيام.

