كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف في ألمانيا يحتجون على الهجوم التركي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتظاهر الآلاف في مدينة كولونيا الألمانية ضد الهجوم التركي في شمال سوريا.

قالت الشرطة، إن حوالي 5000 شخص شاركوا في مسيرتين اليوم السبت نظمتهم جماعات يسارية وتجمعوا في وسط مدينة كولونيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). حمل البعض أعلام القوة السورية الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب، والتي تحاول تركيا صدها، أو لافتات عليها شعارات مثل "لا توجد صفقات مع نظام حزب العدالة والتنمية" - في إشارة إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت الشرطة خارج القوة وسط مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف.

تعد ألمانيا موطنًا لكل من المجتمعات التركية والكردية الكبيرة، وقد تحولت التوترات بينهما إلى عنف في الماضي.

