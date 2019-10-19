كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيريزا ماي تحث على دعم صفقة جونسون للبريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي رفض البرلمان اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، إنها تؤيد الاتفاقية التي أبرمها خلفها بوريس جونسون.

وقد استقالت ماي في إحباط بعد أن رفض المشرعون مرارًا وتكرارًا اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تتشابه صفقة جونسون مع ماي في بعض النواحي، ولكنها تحتوي على ترتيب مختلف للحفاظ على الحدود الإيرلندية مفتوحة.

قالت ماي إنه يجب على البرلمان إقرار الاتفاق والسماح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وقالت "الناس يريدون اليقين في حياتهم. إذا كنتم تريدوا أن تتحرك هذه البلاد للأمام، فعليكم التصويت للاتفاق اليوم".

اجتمع الآلاف من المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وسط لندن للمطالبة ببقاء بريطانيا جزءًا من الاتحاد الأوروبي.

تخطط الحشود للالتقاء في ساحة البرلمان حيث يصوت المشرعون على خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون.

وحمل الكثيرون لافتات تطالب بوقف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي بدأت باستفتاء عام 2016 الذي دعم فيه الناخبون البريطانيون بفارق ضئيل إخراج بريطانيا من الكتلة التي تضم 28 دولة.

وقال المحتج بروس نيكول، النائب عن كامبرلي جنوب غرب لندن، إن صفقة البريكست ستضر بريطانيا.

اضاف "أعتقد بشدة أن علينا أن نبقى في الاتحاد الأوروبي.. أنا بريطاني ولكني أوروبي أيضًا. لا أعتقد أن الصفقة الحالية تقدم أي فوائد على الإطلاق".

قال زعيم المعارضة جيريمي كوربين للبرلمان، إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يصوت عليها المشرعون تنطوي على مخاطر بشان الوظائف والحقوق والبيئة والخدمات الصحية.

أخبر زعيم حزب العمال البرلمان اليوم السبت أن الصفقة الجديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون أسوأ بكثير من الصفقة التي قدمتها ماي، والتي تم التصويت عليها ثلاث مرات.

يقول كوربين إنه يرفع الحماية لحقوق العمال والبيئة ويحل محلهم الوعود الفارغة. واضاف إن ذلك سوف يقلل أيضًا من التزام بريطانيا بمكافحة تغير المناخ.

كما يحذر من أنه سيضر بالصناعات البريطانية.

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أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرلمان أن اتفاقه الجديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشفي الخلاف في السياسة البريطانية ويوحد الفصائل المتحاربة.

واستخدم جلسة السبت النادرة للتعهد بدعم الخطة الجديدة.

ويقول إن ذلك "سيعيد السيطرة" على حدود بريطانيا وصيد الأسماك والتجارة ويحافظ على مكاسب اتفاقية الجمعة العظيمة التي ساعدت في إنهاء العنف في أيرلندا الشمالية.

يواجه جونسون تصويتًا حاسمًا على خطته مع تصميم أحزاب المعارضة على عرقلة ذلك.

كانت خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لجعل البرلمان يوافق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد موضع شك.

سيصوت المشرعون أولًا على ما إذا كان يتعين عليهم حجب الموافقة حتى يتم إقرار تشريع لتنفيذ الاتفاقية. سيؤدي ذلك إلى تفعيل قانون آخر من شأنه أن يجبر جونسون على السعي للحصول على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جون بيركو، رئيس مجلس العموم، إنه سيسمح بالتصويت على تعديل يؤجل التصويت على الصفقة إلى يوم آخر.

يقول الذين يقفون وراء التعديل إنه سيزيل من خطر تعثر مغادرة المملكة المتحدة للكتلة دون اتفاق في 31 أكتوبر لأن القانون ليس ساري المفعول.

ومن المقرر التصويت في وقت لاحق السبت.

تواجه خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما يتوقع أن يكون تصويتا صعبا للغاية في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان البريطاني لأول جلسة يوم السبت منذ حرب فوكلاند عام 1982.

ستكون خطة الانفصال الجديدة المتفق عليها بين الحكومة البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الأخرى في قمة يوم الخميس على المحك.

ويأمل جونسون أن ينجح في الحصول على تصويت البرلمان لدعم الصفقة بعد فشل سلفته تيريزا ماي ثلاث مرات في جذب المشرعين إلى خطتها.

جونسون ليس لديه أغلبية برلمانية لكنه يأمل في جذب بعض المشرعين من حزب العمل المعارض إلى جانبه.

وقال في صحيفة ذي صن اليوم السبت إن التصويت على الخطة سيؤدي إلى انهاء "فصل مؤلم في تاريخنا".

