كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرعون البريطانيون يدرسون قرار البريكست في جلسة تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش المشرعون البريطانيون في البرلمان ما إذا كان سيتم قبول صفقة الانفصال الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي. إنه قرار بالغ الأهمية - لكنه قد لا يتم حله في هذا اليوم.

أولًا، سيصوتون على ما إذا كانوا سيؤجلون قرارهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى.

ناشد جونسون المشرعين للتصديق على الصفقة التي أبرمها هذا الأسبوع مع قادة الاتحاد الآخرين البالغ عددهم 27. وقال إنه يجب على أعضاء مجلس العموم "التجمع كديمقراطيين لإنهاء هذا الخلاف المنهك" حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي قسم البلاد بمرارة منذ أن اختار الناخبون البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل في تصويت عام 2016.